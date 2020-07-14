Ödül gibi atama! Yurttaşa "Terbiyesizlik yapma ulan" demişti
Vatandaşa “Terbiyesizlik yapma lan” diyen Konya’nın Ilgın ilçesinin Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'na ödül gibi bir atama yapıldı.
Yurttaşa “Terbiyesizlik yapma ulan” diyen Konya’nın Ilgın ilçesinin Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'na ödül gibi bir atama yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, bugün birçok kaymakam ve vali yardımcılığı yapılırken, bunların arasında vatandaşa hakaret eden Yunus Fatih Kadiroğlu’nun da bulunduğu görüldü.
Dün görevden alınanan Kadiroğlu'nun, Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atanması dikkat çekti.
Kadiroğlu’nun yerine ise Isparta’nın Yalvaç ilçesinin Kaymakamı Aytekin Yılmaz getirildi.
Yunus Fatih Kadirlioğlu, köylülerden yaşlı birine "terbiyesizlik yapma ulan" demesi şu şekildeydi:
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