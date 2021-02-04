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Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanmasının ardından yaşanan protestolar sonrası, Boğaziçi Direnişi Bulu’nun rektörlük binası önünde makam aracına binerken protesto edildiği anları paylaştı. Öğrenciler Bulu’ya, “Utan” diye seslendi. Bulu’nun hızla makam aracına bindiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 16:11


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