Okulda dansöz oynatıldı; Müdür görevden uzaklaştırıldı

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Bursa'da bir okulda dansöz oynatıldı. Konuya ilişkin Eğitim-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy tepki gösterdi. Toy, "Merak ediyoruz, bugün dansöz oynatarak okula para toplamaya çalışanlar yarın daha neler yapacak?" dedi. Cumhuriyet'e konuşan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, "Mevzuatı işletiyoruz. Okul aile birliği yönetimi olayın ardından görevden alındı" dedi. Olayla ilgili Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme ve soruşturma başlatırken, okul müdürü ise görevden uzaklaştırıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 17:46

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir okula ait salonda 8 Mayıs günü düzenlenen etkinlikte dansöz oynatıldı.

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Bursa Dansöz İmam Hatip Milli Eğitim Müdürlüğü Nilüfer

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