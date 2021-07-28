Öldüresiye dayak yedi, hakkında dava açıldı, suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:57

Olay, Samsun'un Atakum İlçe Kaymakamlık binasında İlçe Tapu Müdürlüğünün bulunduğu katta geçen yıl eylül ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Emin Bulat nüfus cüzdanını değiştirmek için Atakum Kaymakamlığı binasındaki İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitti. Nüfus Müdürlüğünden vezneye harç parası yatırması istenilen Emin Bulat, vezneye para yatırmaya giderken İlçe Tapu Müdürlüğünün bulunduğu kata doğru merdivenlerden indiği sırada kendisini takip edip bekleyen 35 yaşındaki K.K.'nin saldırısına uğradı. K.K.'nin önce kafa attığı, ardından da yumruklarda saldırdığı Emin Bulat'ı ölümden çevreden yetişen yurttaşlar kurtardı.

Emin Bulat, kendisini darp eden K.K. hakkında şikayette bulundu. K.K. de darp raporu alarak Emin Bulat'ın kendisine saldırıp yaraladığını iddia etti. Olayın mağduru Emin Bulat ve K.K. hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasının 10 Kasım 2021 tarihinde Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emin Bulat'ın saldırıya uğramasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde darp edilen Emin Bulat'ın saldırıya uğradığı gözler önüne serildi. Bulat mağdur iken sanık olduğunu belirterek adaletin yerini bulmasını istedi.