Öldürülen kadınlar için sokağa çıkan kadınlara gözaltı

30 Aralık 2020 Çarşamba, 16:59

Türkiye, dün işlenen kadın cinayetlerinden sonra yitip giden kadınlarına ağlıyor.

Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ise bugün öldürülen kadınlar için sokağa çıktı.

Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız çağrısı ile bugün birçok ilde eylem yapan kadınlar, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez, Betül Tuğluk ve öldürülen kadınlar için eylem gerçekleştirmek isteyen kadınların Ankara'daki eylemi polisler tarafından engellendi. Kadın cinayetlerine tepki göstermek için sokağa çıkan kadınlar, polis tarafından gözaltına alındılar.

Kadınlar, "Ülkede sorun eylem yapılması değildir. Sorun bir günde 4 kadın cinayetidir. Polis kadın cinayetlerini durduracağız diyenleri değil, katilleri durdursun" diyerek tepki gösterdi.