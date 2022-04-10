Otomobilde tehlikeli kavga: Direksiyon başındaki sürücüye 'bastonla' vurdu

10 Nisan 2022 Pazar, 12:56

Görüntüler, geçen cuma D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde kaydedildi. Kartal istikametine giden 34 TN 9147 otomobildeki sürücü ile arka koltukta oturan yolcu tartışmaya başladı. Sürücü bir yandan aracı kullanırken diğer yandan da tartışmaya devam etti.



