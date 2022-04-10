Otomobilde tehlikeli kavga: Direksiyon başındaki sürücüye 'bastonla' vurdu

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Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobilde çıkan kavgada, arka koltukta oturan yolcu, direksiyon başındaki sürücüye bastonla vurdu. Kazanın atlatıldığı, trafiktekileri de tehlikeye düşüren anlar kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 12:56

Görüntüler, geçen cuma D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde kaydedildi. Kartal istikametine giden 34 TN 9147 otomobildeki sürücü ile arka koltukta oturan yolcu tartışmaya başladı. Sürücü bir yandan aracı kullanırken diğer yandan da tartışmaya devam etti.


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