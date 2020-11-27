Otomobillerle birlikte kendisini de yaktı!
İngiltere’de park halindeki 2 otomobili üzerine benzin dökerek ateşe veren kundakçının, pantolonu da alev aldı. Kundakçı, üzerindeki alevlerle birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
West Yorkshire bölgesinde bir kişi, sokakta park halindeki iki otomobilin taş ile camlarını kırdı. Bu kişi, ardından araçların üzerine benzin döküp ateşe verdi. Bu sırada kundakçının pantolonu da tutuştu. Şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Otomobillerin sahibi olan Laura Hunsley (30), dışarıdan gelen seslere uyandığında araçların yandığını gördü. Hunsley, komşularının da yardımıyla bahçe hortumuyla araçlara su sıkarak yangını söndürdü. Hunsley araçlarının neden hedef alındığına dair bir fikri olmadığını belirtti.
Bu arada, şüphelinin otomobili ateşe vermesi ve pantolonu tutuşmuş halde bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- 'Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da affını istedi'
- ODTÜ, koronavirüsü havadayken yok eden formülü buldu!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İstanbul'da korkutan görüntü! Gasilhane doldu taştı
- Türkiye ve Katar arasında 10 anlaşma imzalandı
- Katar görüşmelerinde masadaki isim tartışma yarattı
Video Haberler
- Barış Atay'ın sözleri kahkahaya boğdu
- İstanbul'da vahşet! 7 kedi parçalanmış halde bulundu
- Otomobillerle birlikte kendisini de yaktı!
- Sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor
- Maske uyarısına Neyin peşindesin? diye bağırdı!
- CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
- Gökyüzü mor renge büründü
- SpaceX’in astronotu yörüngeden Dünya’yı görüntüledi
- Ceza yememek için kendisini öyle sözlerle savundu ki...
- Adana'da kan donduran cinayet!