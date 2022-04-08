Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
Adana'da amcasının evinin önündeki otoparkta kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Savaş Sayğılı (22), boynuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Sayğılı, iddiaya göre amcasını evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.
Video Haberler
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İsrail'de ordu teyakkuzda!
- 'FETÖ’nün belini, 2014 HSK seçimleri kırmıştır'
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı
- Avcılar'da ceset bulunmuştu: Kimliği açıklandı
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- ABD enflasyonu tepe yaptı
- Dolar/TL'de son durum
- Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü
- Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması gündemde
- Kayıptı, 130 kilometre uzakta bulundu