Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı

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Adana'da amcasının evinin önündeki otoparkta kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Savaş Sayğılı (22), boynuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 09:23

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Sayğılı, iddiaya göre amcasını evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

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