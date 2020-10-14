Otoyolda korku dolu anlar
İstanbul-Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.
İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ’ın Malkara ilçesi civarında bir kadın, gece yarısı çift şeritli yolun ortasına oturarak, ölüme davetiye çıkardı. Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan kadın, tavırlarıyla yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı.
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