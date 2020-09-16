Pencereden pencereye geçmeye çalışan turist, düşerek yaşamını yitirdi
İstanbul Beyoğlu'nda İngiliz asıllı bir kişi, tutunduğu pencereden diğer pencereye geçmeye çalışırken beşinci kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İngiliz asıllı 35 yaşındaki Anthony Mcdowall, Beyoğlu-Karabaş Caddesi'nde ikamet ettiği pansiyonun penceresinden henüz bilinmeyen bir sebeple yarı çıplak aşağı sarktı.
Cep telefonları kamerasınca görüntülerin kaydedildiği anlarda, sol eliyle yandaki pencereye geçmeye çalışırken dengesini kaybederek beşinci kattan apartman boşluğuna düşen Mcdowall, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bölgede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı.
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