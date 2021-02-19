Peru’da polisten sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
Peru’da polis memuru sokağa çıkma kısıtlamasını delen kadına ceza kesmek yerine öptükten sonra görevinden alındı.
Peru’nun başkenti Lima’da sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını hiçe sayan bir kadın polis memur tarafından durduruldu. Kadınla kısa süre konuşan polis memuru, daha sonra maskesini indirdi.
Kısıtlamayı delen kadın ceza kesileceğini anladığı an, polis memurunu öpmeye çalıştı. Polis memuru uzaklaşmaya çalıştı. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, polis memurunun kısıtlamayı delen kadını öptüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis memuru görevden alındı.
“KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY”
Lima Polis Departmanı tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada, polis memurunun görevi kötüye kullanması nedeniyle görevinden alındığı açıklanırken,” Kabul edilemez bir olay. Halkımızdan özür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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