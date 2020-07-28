Pınar'ın katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Muğla'da vahşice katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı...
Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı, genç bir çocuğu çektiği videoda ortaya çıktı. Videoda, "Seni Yetenek Sizsiniz'e göndereceğim" dediği genci dans ettiren ve sürekli direktifler veren Cemal Metin Avcı'nın "Yetenek Sizsiniz Salih, bu sene şampiyon olacaksın" diyor.
Cemal Metin Avcı'nın sürekli direktifler verdiği genç ise dans etmeye devam ediyor. İş yerinde çekilen videoda dans eden gencin menajerliğini üstlendiğini çekim yaptığı esnada söyleyen Cemal Metin Avcı, videonun sonunda ise dans eden gence "meşhur olacan lan a.... koyayım kameraya çekilelim" diyerek selfie yapıyor.
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