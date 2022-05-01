Polisten HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'a: 'Gidin evinizde oynayın'

01 Mayıs 2022 Pazar, 16:42

KESK Şubeler Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün kent meydanın basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sıddık Taş da katıldı.