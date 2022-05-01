Polisten HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'a: 'Gidin evinizde oynayın'
Siirt’teki 1 Mayıs kutlaması olaylı geçti. KESK Şubeler Platformu, 1 Mayıs dolayısıyla kent meydanda basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından alanda müzik çalıp halay çekmek isteyen gruba polis müdahale etti. Sivil polislerin başındaki amir, bu duruma tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a, “Gidin evinizde oynayın” dedi.
KESK Şubeler Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün kent meydanın basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasına HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sıddık Taş da katıldı.
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