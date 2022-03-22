Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
Rize'nin Hemşin ilçesinde heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı. Ulaşımın eski güzergahtan verildiği bölgede ekipler, çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Taşköprü mevkisinde sabah saatlerinde kar sularınının erimesiyle yamaçta heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolu, ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım eski yol üzerinden sağlanırken, ekipler de yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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