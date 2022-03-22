Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

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Rize'nin Hemşin ilçesinde heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı. Ulaşımın eski güzergahtan verildiği bölgede ekipler, çalışma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 10:26

İlçeye bağlı Taşköprü mevkisinde sabah saatlerinde kar sularınının erimesiyle yamaçta heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolu, ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım eski yol üzerinden sağlanırken, ekipler de yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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