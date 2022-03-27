Rus birlikleri Lviv'de sanayi bölgesini vurdu

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Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde bulunan sanayi bölgesindeki yakıt deposunu vurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 11:04

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 16.30 sıralarında düzenlenen bombardıman sonucu sanayi bölgesi yakınlarındaki yakıt deposunda büyük çaplı yangın çıktığı ifade edildi. Yangının bu sabah 05.00 sıralarında kontrol altına alındığı belirtildi.

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