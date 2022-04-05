Rusya’dan net açıklama: Putin ve Zelenski bir araya gelecek mi?

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki planlanan görüşmenin Rus-Ukrayna heyetlerinin müzakere sonuçlarına göre gerçekleşeceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 09:21

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da Arap Birliği’nin Rusya-Ukrayna krizini takip etmekten sorumlu Temas Grubu heyetini ağırladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın yanı sıra Mısır, Ürdün, Cezayir, Irak ve Sudan dışişleri bakanlarının da yer aldığı heyet, Lavrov ile Ukrayna-Rusya meselesini görüştü.

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