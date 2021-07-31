Saadet Partisi'nden olay 'Şov yapmayın' videosu
Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından yayınlanan bir video, olay oldu.
Saadet Partisi, yurt genelinde meydana gelen yangınlarda iktidara ‘şov yapmayın, memleket yanıyor' diye seslendiği bir video yayımladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın THK'daki uçaklarla ilgili açıklamalarına yer verilen videoda, “2019'da THK'ya atanan kayyum yönetimi niçin modernizasyon gerçekleştirmedi?” denildi.
Videoda ayrıca Yunanistan'ın 20, Fransa'nın 29, İspanya'nın 17, İtalya'nın 19, uçaklık bir filosu olduğu hatırlatılarak, “Yerli imkanlarımızı geliştirmek yerine niçin yabancı ülkelerden uçak kiralama yoluna gidildi? Ormanlarımızı kendi filomuzla korumak için yeterli mücadele veriliyor mu?” soruları soruldu.
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