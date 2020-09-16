Saadet Partisi'nden yeni slogan!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 09:55

Saadet Partisi, "Yaşanabilir Türkiye için el ele, hep birlikte" sloganı ile bir video yayınladı.

Videoda, toplumsal barış, herkes için adalet, şeffaf yönetim ve denetlenebilirlik, üreterek kalkınma, adil paylaşım, ahlaki ve manevi kalkınma ve şahsiyetli dış politika gibi mesajlar yer aldı.