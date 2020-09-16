Saadet Partisi'nden yeni slogan!
Saadet Partisi, "Yaşanabilir Türkiye için el ele, hep birlikte" sloganı ile bir video yayınladı.
Saadet Partisi, "Yaşanabilir Türkiye için el ele, hep birlikte" sloganı ile bir video yayınladı.
Videoda, toplumsal barış, herkes için adalet, şeffaf yönetim ve denetlenebilirlik, üreterek kalkınma, adil paylaşım, ahlaki ve manevi kalkınma ve şahsiyetli dış politika gibi mesajlar yer aldı.
Video Haberler
- Gine Devlet Başkanı, Çalışma Bakanı'nı dövdü
- Tarık Akan'ın tarihi konuşması
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'da canlı yayında çağrı
- Uçaktan inen siyahı yeni transfer zannettiler
- ABD'nin Portland kentindeki protestolarda polis şiddeti
- Saadet Partisi'nden yeni slogan!
- Koronavirüslü hasta bu kadar da olmaz dedirtti!
- Kırgızistan’da kömür yatağında heyelan
- İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- Reynmen koronavirüse yakalandı!