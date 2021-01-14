Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Şanzelize Bulvarı için 250 milyon Avroluk peyzaj yapılacak.
Fransa hükümeti, başkent Paris’te bulunan dünyaca ünlü Şanzelize Bulvarı'nın bakımı için kesenin ağzını açtı.Ülkenin simgesi olan ve dünyaca ünlü Şanzelize Bulvarı için peyzaj çalışmasının maliyetinin ise 250 milyon Avro olduğu ifade edildi.Mimari olarak daha çok yeşil alan eklenecek bulvarın çalışmasına 2024 yılında başlanacak. Peyzaj tasarımda Louvre Müzesi ve Zafer Takı arasındaki asfalt ve betonunun azaltılması ve yeşil alanlara ağırlık verilmesi hedefleniyor.
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