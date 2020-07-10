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Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı

Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2020 Cuma, 13:23

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