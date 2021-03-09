Selahattin Demirtaş'ın annesine çirkin sözler! Sosyal medyada büyük tepki topladı
Sosyal medyadan paylaştığı video ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi hakkında çirkin sözler sarf eden Serdar Saraç'a sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar #SerdarSaraçTutuklansın etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.
Serdar Saraç adlı kullanıcının, sosyal medya platformu TikTok'ta, Demirtaş ve annesine cinsel içerikli hakaretler etmesi tepki topladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Saraç'ın ifadelerine tepki gösterirken #SerdarSaraçTutuklansın etiketi Twitter'da gündem oldu.
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