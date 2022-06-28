Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi
Bartın’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü Kozcağız beldesindeki tahribat dron ile havadan görüntülendi.
Bartın’da meydana gelen sel felaketini ağır şekilde hisseden Kozcağız beldesinde, barajın tahliye kanallarından bırakılan sular sonrası yollar göçerken, biri 4 katlı, diğeri tek katlı 2 ev yıkıldı, çok sayıda iş yerini ve evleri su basmıştı.
Yaşanan sel sonrası ortaya çıkan manzara ise dron ile havadan görüntülendi.
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