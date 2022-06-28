Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi

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Bartın’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü Kozcağız beldesindeki tahribat dron ile havadan görüntülendi.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 15:14

Bartın’da meydana gelen sel felaketini ağır şekilde hisseden Kozcağız beldesinde, barajın tahliye kanallarından bırakılan sular sonrası yollar göçerken, biri 4 katlı, diğeri tek katlı 2 ev yıkıldı, çok sayıda iş yerini ve evleri su basmıştı.

Yaşanan sel sonrası ortaya çıkan manzara ise dron ile havadan görüntülendi. 


Bartın sel sel felaketi

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