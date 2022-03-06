Semt pazarında kaldırım çöktü, esnafın ürünleri inşaata düştü
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın yanındaki kaldırım çöktü. Semt pazarı kurulan çökmenin olduğu bölgede esnafın ürünleri de inşaat alanına düştü.
Olay, saat 10.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Ahmet Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi.
Yusuf Danış ve yanındaki bir esnaf her hafta olduğu gibi satmak istedikleri ürünlerin bulunduğu askıları kaldırıma dizdi. Ancak, kısa süre sonra altı inşaat temeli kazılması nedeniyle boşalan kaldırımın üzerindeki bütün kıyafetler askıları ile birlikte boşluğa yuvarlandı.
ÇÖKEN ALAN BARİYERLE KAPATILDI
Şans eseri bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yusuf Danış, semt pazarında bulunan zabıtayı çağırdı. Çöken kısımda kabloların açığa çıktığı görüldü. Danış, inşaat alanına girerek, kaldırım taşları ve toprak içerisinde kalan kıyafet ve askılarını çıkardı. Avcılar Belediyesi pazarın bu kesimini bariyerlerle kapatma kararı verdi.
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