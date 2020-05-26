Show Haber ekibi Büyükçekmece'de saldırıya uğradı
Geçtiğimiz gün Sultanbeyli'de bir müteahhidin saldırısına uğrayan Show Haber ekibi, bu kez Büyükçekmece'de saldırıya uğradı. Show Haber ekibi çekim yaptığı sırada arbede yaşandı.
Hayvanların kaldıkları kutuları ve mamalarını atan saldırganlar, bunu haber yapmak isteyen Show Haber ekibine de saldırdı.
BİR HAFTADA İKİNCİ SALDIRI
Show Haber ekibi, geçtiğimiz gün de Sultanbeyli'de bir müteahidin saldırısına uğramıştı.
Büyükçekmece'de bir sitede yaşanan saldırı çevredekiler tarafından görüntülendi.
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