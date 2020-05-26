Show Haber ekibi Büyükçekmece'de saldırıya uğradı

26 Mayıs 2020 Salı, 15:55

Hayvanların kaldıkları kutuları ve mamalarını atan saldırganlar, bunu haber yapmak isteyen Show Haber ekibine de saldırdı.

BİR HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

Show Haber ekibi, geçtiğimiz gün de Sultanbeyli'de bir müteahidin saldırısına uğramıştı.

Büyükçekmece'de bir sitede yaşanan saldırı çevredekiler tarafından görüntülendi.