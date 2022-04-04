Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler
Ukrayna’nın Harkiv kentinde bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi.
Rus ordusunun Harkiv’a saldırıları devam ederken, bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi. Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov ve metro istasyonunda kalan diğer vatandaşların katıldığı düğün çevredeki basın mensupları ve vatandaşlar tarafından kayda alındı.
Düğünü kayda alan bir vatandaş ise, “İşte metroya böyle giriyoruz ve bugün burada düğün olacak. İnsanlar gördüğünüz bu metro vagonlarında yaşıyorlar. İnanması zor ama durum bu” dedi.
Terehov ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile şehirdeki son duruma ve gerçekleşen düğüne ilişkin açıklama yaparak, “Değerli Harkivlular, savaşın 39’uncu günü şehrimiz ve Ukrayna kahramanlar gibi direniyor ve zafere yaklaşıyoruz. Halk pes etmeyecek ve bombardımanlara rağmen marketler, pazarlar çalışıyor normal hayata dönüyoruz. Harkiv şehri yaşıyor ve kazanacak. Evlenen çiftimize barış dolu gökyüzünün altında uzun yıllar birliktelik diliyorum. Çok fazla çocuğunuzun olmasını istiyorum. Çocuk devamlılık demektir ve yaşadığımız manasına gelir. Evet düğün metro istasyonunda gerçekleştirdi ve gelin beyazlar içinde değildi. Ancak onun mutluluğunu herkes gördü. Rus ordusu bu mükemmel kızımıza engel olamadı. Bu halkın ruhunu gösteriyor. Bugünkü düğün sadece ölüme ve yıkılara direnmenin sembolü değil, normal hayatın bir sembolüydü. Ukrayna dize gelmeyecek” ifadelerini kullandı.
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