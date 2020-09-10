Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı

10 Eylül 2020 Perşembe, 13:02

Şile sahillerinde görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı cankurtaranlar, denizlerdeki insan kaynaklı kirliliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla denizde temizlik yaptı. Yapılan temizlik çalışmalarında denizden otomobil lastiği, merdiven, damacana, cam şişe, ağaç kökü başta olmak üzere çok sayıda çöp çıkartıldı. Görevliler, vatandaşların deniz temizliğine dikkat etmesini istedi.