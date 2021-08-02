Şile'de yunus ile yurttaşın yüzleri gülümseten oyunu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:46

Şile’de dün öğlen saatlerinde jet ski ile denize açılan bir yurttaş kıyıya yakın bir noktada hareket halindeyken denizde yüzen bir yunus ile karşılaştı. Jet ski üzerindeki yurttaş, yunus ile oyunlar oynarken bir yandan da o anları kayda aldı. Dakikalarca denizde görüntülenen yunus bir süre sonra gözlerden kayboldu. Yurttaş ile yunusun keyif dolu dakikaları saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan kayıt esnasında şaşkınlığını gizleyemeyen yurttaş, ‘Kendisi şu an bize şov yapıyor. Çok güzelsin, maşallah” ifadelerini kullandı.