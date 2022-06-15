Site otoparkında heyelan meydana geldi

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Karabük’te site otoparkında meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.

İHA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:49

Kılavuzlar Mahallesi Öte Karşı Kredi Yurtlar Kurumu Küme Evleri mevkiinde bulunan Teras Sitesine ait otoparkta meydana geldi. Yağışların ardından yumuşayan toprağın kayması sonucu heyelan meydana geldi. Derin yarıkların oluştuğu bölgede araçların otoparka girişleri yasaklandı.

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