Sivas’ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı

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Sivas’ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

İHA
05 Temmuz 2022 Salı, 14:23

Sivas’ın Gürün İlçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında Kayseri- Malatya karayolunda seyreden 34 NJ 9951 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaşı şeride geçerek takla attı.

Araçta bulunan toplamda 5 kişi ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Emniyet, Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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