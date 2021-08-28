Foça'da orman yangını

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:54

Edinilen bilgiye göre, yangın, Foça ilçesindeki at çiftliği civarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederken, rüzgar ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Hızlı ve zamanında müdahale ise yangının büyümesini engelledi. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.