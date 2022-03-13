Son Dakika: Unkapanı Köprüsü’nde yine açılma meydana geldi!

13 Mart 2022 Pazar, 12:49

1940 yılında açılıp Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan, halk arasında Unkapanı Köprüsü olarak da bilinen Atatürk Köprüsü'nün bağlantı noktalarında yeniden açılma meydana geldi. Köprünün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Beyoğlu istikametinde ise trafik normal akışında devam ediyor.