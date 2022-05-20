Sosyal medya kaderini değiştirdi: 'Poppy' Zonguldak'tan Londra'ya gitti

20 Mayıs 2022 Cuma, 10:54

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde geçen yıl ağustos ayında ayağı kırılan sokak köpeği, Çatalağzı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Köpek daha sonra özel bir klinikte tedavi edildi. Barınakta gönüllü çalışan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, tekrar barınağa getirmek istemediği köpek için sosyal medyada sahiplendirme ilanı paylaştı.



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