Sosyal medya kaderini değiştirdi: 'Poppy' Zonguldak'tan Londra'ya gitti

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ayağının kırılması nedeniyle barınağa alınan sokak köpeğin tedavisini sağlayan tarih öğretmeni Doğan Yıldız (24), köpeğin barınağa dönmemesi için sosyal medyadan sahiplendirme ilanı paylaştı. Londra’da yaşayan Kirsty Lucas ilanı görerek köpeği sahiplendi.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 10:54

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde geçen yıl ağustos ayında ayağı kırılan sokak köpeği, Çatalağzı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Köpek daha sonra özel bir klinikte tedavi edildi. Barınakta gönüllü çalışan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, tekrar barınağa getirmek istemediği köpek için sosyal medyada sahiplendirme ilanı paylaştı.

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