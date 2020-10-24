Sosyal medyayı ikiye bölen otobüsteki kavga kamerada
Kanada'nın Vancouver şehrinde bir kadın, otobüste tartıştığı Çin uyruklu bir erkeğe tükürdü ve adam da kadını iterek otobüsten düşürdü. İkilinin tartışması sosyal medyada olay oldu
Kanada'nın Vancouver şehrinde bir kadın, otobüste tartıştığı Çin uyruklu bir erkeğe tükürdü ve adam da kadını iterek otobüsten düşürdü. İkili arasında yaşanan tartışma sosyal medyada olay oldu. Kadının tavrını ırkçı bulanlar ile erkeğin buna karşı tavrını saldırgan bulanlar arasında hangisinin doğru olduğu tartışılıyor.
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