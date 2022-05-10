Sri Lanka’da protestocular başbakanın evini yaktı

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Sri Lanka'da protestolar dinmiyor. Göstericiler, istifa eden başbakanın evini ateşe verdi.

İHA
10 Mayıs 2022 Salı, 12:07

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/sri-lankada-protestocular-basbakanin-evini-yakti-1934521

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