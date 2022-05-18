Sulama kanalına düşen karacayı, Sarıcaali köyü muhtarı kurtardı

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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, sulama kanalına düşen karaca, muhtarı tarafından kurtarıldı.

DHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:28

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, sulama kanalına düşen karaca, muhtar Hamit Korkan tarafından kurtarıldı.

Sarıcaali köyünde sulama kanalına düşen karacayı görenler, köy muhtarı Hamit Korkan?a haber verdi. Sulama kanalına giren muhtar Korkan, karacayı kucaklayarak dışarı çıkardı. Karaca, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu.

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