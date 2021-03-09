Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti! Acun Ilıcalı'dan flaş karar!

09 Mart 2021 Salı, 09:52

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyununda karşı karşıya geliyor. Yarışmadaki agresif tavırları ve kavgalarıyla dikkat çeken ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan yine olaya karışıyor.

Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelliyor. Sinirlerin çok fazla gerildiği yarışmada Çağrı, gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor.

ÇAĞRI'DAN MURAT CEYLAN'A ŞOK HAREKET!

Çılgına dönen Çağrı'nın bağırmalarına müdahale eden sunucu Murat Ceylan ise yarışmacısı "Çağrı yeter" diyerek uyarıyor.

Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamayan Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor.

"YAPMA BİTİRECEKSİN YAPMA"

Çağrı'nın kendisine yaptığı hareketlere sinirlenen sunucu Murat Ceylan da ona doğru yürüyor.

Sonrasında ise Çağrı’nın bir yere doğru koştuğu ve Öykü’nün “Yapma bitireceksin. Yapma” sözleri iyice merak uyandırıyor.

ÇAĞRI SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK? ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor'da yaşanan bu şok kavganın ardından ise Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. Oldukça kızgın olduğu görülen Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'a bağıran ve üzerine yürüyen Çağrı Atakan'ın yarışmadan ayrılmasını istiyor. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" diyor.

Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamıyor.

Çağrı Atakan'ın Survivor 2021'den diskalifiye olup olmayacağı ise Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde ortaya çıkacak.