Tarlada buldu, elleriyle besledi

28 Mayıs 2020 Perşembe, 11:58

Özler köyünde çiftçiler, tarla sürmek için sabahın erken saatlerinde traktörlerine binerek arazilerinin yolunu tuttu. Tarlalarını süren çiftçiler, arazide bitkin halde yavru kurt gördü. Çiftçiler, yanlarına aldıkları hayvanı elleri ile besledi. Tarla sürerken yavru kurdu gördüğünü kaydeden Nurullah Demir, "Traktörle çift sürerken önümüze çıktı birden. Durup onu aldık ve etrafımıza bakındık. İki tane daha yavrukurt vardı ama onlar ölmüştü bu da çok bitkin bir haldeydi, alıp köye getirdik. Bir hafta 10 gündür evde besliyoruz" dedi.

Ramazan Gök isimli vatandaş da "Dağda traktörle çalışırken bitkin bir halde bu kurt yavrusunu gördük. Aldık ve evde 1 haftadır besliyoruz. Süt yoğurt veriyoruz, daha küçük olduğu için bunları yiyebiliyor. Biraz büyütüp doğaya salacağız. Şu anki aşamada besliyoruz onu sahiplenmek isteyen varsa da verebiliriz" diye konuştu.