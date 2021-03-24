24 Mart 2021 Çarşamba, 17:03

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi için tüm illerden otobüslerle gelen partililer sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara'ya ulaştı.

Kongrenin yapıldığı spor salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ara yollar hafriyat kamyonları ile kapatıldı. Kapatılan yollar nedeniyle Ankara'da trafik yoğunluğu yaşandı.

Toplam 10 bin kişilik kapasiteye sahip olan Ankara Spor Salonu’nda delegeler ile izleyiciler ayrı kapılardan salona girdi. Delegeler salonda saha içerisinde ayrılan bölümde otururken, izleyiciler tribünlere alındı.

İzleyiciler arasında boş sandalye bırakılma imkanının kalmadığı salona girenler kadar giremeyen de çok sayıda partili oldu. Kalabalık nedeniyle içeriye giremeyen bir partili kadın da "Mahşer yeri gibi maşallah" diyerek kalabalığa işaret etti.

Kalabalık nedeniyle içeriye girip çıkan Aydınlı bir partili ise Tayyip Erdoğan'ı görememekten yakındı.

Kalabalık nedeniyle Covid-19'dan çekinip çekinmediği sorulan bir yurttaş ise gülümseyerek, "Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor" demesi dikkat çekti. Bir başka partili de "Bizimkisi aşk sevdası aşk" dedi. Bir diğer partili de "İçerisi çok kalabalık. Çok hastalık var onunu için de korkuyoruz.

Ama bekleyeceğiz" dedi. Covid korkusu yüzünden değil kalabalık nedeniyle içeriye giremediğini söyleyen Aydın'dan gelen bir kadın, "Ölümüne varız, ama kendimizi koruyoruz tabii..." dedi. Bir başka partili de kalabalık nedeniyle salona giremediğini belirtirken "Herkes Tayyip aşığı... Biraz dolaşıp geri geleceğiz" dedi.