TBMM'de tekbirli sevinç!: Böyle kutladılar
Ayasofya Camii'nin ibadete açılma kararı, TBMM'de tekbir ve alkışlar ile karşılandı.
Ayasofya Camii'nin ibadete açılma kararı, TBMM'de tekbir ve alkışlar ile karşılandı.
AKP ve MHP sıralarından tekbir sesleri yükselirken, "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" sloganları atıldı.
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