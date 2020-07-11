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TBMM'de tekbirli sevinç!: Böyle kutladılar

Ayasofya Camii'nin ibadete açılma kararı, TBMM'de tekbir ve alkışlar ile karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:49

Ayasofya Camii'nin ibadete açılma kararı, TBMM'de tekbir ve alkışlar ile karşılandı.

AKP ve MHP sıralarından tekbir sesleri yükselirken, "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" sloganları atıldı.

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