Tehlikeye aldırmadı, minibüsün üzerinde 'ev' taşıdı
Sultanbeyli’de trafikte ilerleyen iki ayrı sürücü tehlikeye aldırmadan onlarca eşyayı araçlarının üzerinde taşıdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeliye atarak yolculuklarına devam eden sürücülerin tehlikeli taşımacılığı yurttaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tehlikeye-aldirmadi-minibusun-uzerinde-ev-tasidi-1936821
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