Tehlikeye aldırmadı, minibüsün üzerinde 'ev' taşıdı

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Sultanbeyli’de trafikte ilerleyen iki ayrı sürücü tehlikeye aldırmadan onlarca eşyayı araçlarının üzerinde taşıdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeliye atarak yolculuklarına devam eden sürücülerin tehlikeli taşımacılığı yurttaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İHA
17 Mayıs 2022 Salı, 12:28


https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tehlikeye-aldirmadi-minibusun-uzerinde-ev-tasidi-1936821

Minibüs yolcu minibüsü Sultanbeyli

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