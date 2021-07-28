TEM'de yol çalışması! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Bolu'da, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde, yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan TEM yolunun Bolu geçişinin Çaydurt mevkisinde asfalt çalışması başlatıldı. 2 kilometrelik alandaki çalışma nedeniyle yolun İstanbul yönü, trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlandı. Güzergahta bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi. Yoldaki trafik ise dronla havadan görüntülendi.
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