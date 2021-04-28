Tepki çeken provokasyon: CHP'li üyenin evi işaretlendi, "ölün" yazıldı
Elazığ’da CHP üyesi bir yurttaşın evi üç hilal ile işaretlenerek 'ölün yazıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Erol, durumu 'provokasyon' olarak niteledi.
Elazığ’da yaşayan CHP üyesi Faysal Akgün’ün yaşadığı evin kapısına çarpı işareti konularak 'ölün' yazıldı. Akgün’ün işaretlemeyi fark etmesinin ardından mahalleye gelen polisler, soruşturma başlattı.
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, söz konusu girişimin provokasyon olarak niteleyerek, "Kimler tarafından yapıldığı meçhul olan, bir partiye veya ideolojiye yönelik sembolün kullanıldığı provokatif eylemin Elazığımız’ın huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Konu ile alakalı Elazığ Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü gereken çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Bu konunun da takipçisi olacağım, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Evi işaretlenen Faysal Akgün'ün de parti çalışanı olmadığını ifade eden Erol, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberler bilgi eksikliği nedeni ile yanlış yorumlanmıştır. Faysal Akgün CHP’nin resmi parti çalışanı değildir CHP üyesidir" dedi.
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