Tevfik Göksu'yu zora sokacak video!
İBB ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı Twitter hesabından "Daha önce de söylemiştim. Gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." diyerek Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'yla ilgili çok konuşulacak bir video paylaştı.
Balyalı'nın paylaştığı videoda Tevfik Göksu'nun "Biz toplam 630 kilometre raylı sistem teslim etmişiz" ifadelerini kullandığı görülüyor.
Aynı videoda 3 Ekim'de açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul'un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre" dediği görülüyor.
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