Trabzonspor'un şampiyonluğu İstanbul'da kutlandı

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Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak amacıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlediği törene, binlerce bordo-mavili taraftar katıldı. Törende konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:21

Trabzonspor'un 38 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk, İstanbul'da kutlandı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törene, bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Meşale ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Trabzonlu sanatçılar sahne aldı. Binlerce taraftarın cep telefonu ışıklarıyla müzik eşliğinde yaptıkları görsel şov, dikkati çekti.

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