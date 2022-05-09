Trabzonspor'un şampiyonluğu İstanbul'da kutlandı
Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak amacıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlediği törene, binlerce bordo-mavili taraftar katıldı. Törende konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Trabzonspor'un 38 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk, İstanbul'da kutlandı.
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törene, bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Meşale ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Trabzonlu sanatçılar sahne aldı. Binlerce taraftarın cep telefonu ışıklarıyla müzik eşliğinde yaptıkları görsel şov, dikkati çekti.
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