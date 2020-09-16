Uçaktan inen siyahı yeni transfer zannettiler

16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:31

Trabzonspor, Stoke City'nin forveti Benik Afobe'yi transfer etti. Siyah forvet Afobe Trabzonspor’la anlaşmasının ardından Trabzon’a geldi.

Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Afobe, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.

Trabzon basını Afobe’yi görüntülemek için havalimanına gitti. Ancak basın, havalimanından çıkan bir siyahı Afobe zannedip görüntülemeye çalıştı. O sırada siyah, görüntülenmesi gereken kişinin arkada olduğunu işaret etti.