Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti, şimdi orada Millet Bahçesi olarak işe başlanıyor'

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan muhabirlerle iftarda bir araya geldi. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, İstanbul'daki toplu ulaşımda alınan yüzde 40 oranındaki zammı da eleştirdi.

Karaismailoğlu, "Zihniyet meselesi, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Önceliklendirmek ve onları yüklenmek lazım. İstanbul'un çok büyük bütçeleri var. O bütçeler bu yatırımlar için veriliyor. Ama görüyoruz ki o bütçeler bu yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız sorar. Ama bunlar bitmek zorunda yoksa İstanbul'daki trafik içinden çıkılmaz hale gelir. Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculukları vatandaşı caydırmak için kaliteli, ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Devletin ve belediyenin birinci asli görevi” şeklinde konuştu.



