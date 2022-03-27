Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı

27 Mart 2022 Pazar, 09:29

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından yükselen dumanlar kısa sürede aleve dönüştü. Yandaki binalara da sıçrayan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 1 saat süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yanan binada büyük çapta hasar meydana gelirken, çevresindeki 2 binada alevlerden etkilendi. İtfaiye olay yerinde tedbir amaçlı uzun süre soğutma çalışması yaptı.

