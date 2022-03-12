Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı

12 Mart 2022 Cumartesi, 16:08

1940 yılında açılıp Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan, halk arasında Unkapanı Köprüsü olarak da bilinen Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle dün bir süre trafiğe kapanmıştı.

Bugün de bağlantı noktasında açılma olduğu ihbarıyla olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.



