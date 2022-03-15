Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uzmanlardan uyarı: 'Ömrünü tamamladı'

15 Mart 2022 Salı, 12:25

İstanbul'daki Unkapanı Köprüsü, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu geçen hafta üç defa açıldı. Bu sebeple köprü ekipler tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Yeni adıyla 'Atatürk Köprüsü' olan 82 yıllık köprünün artık ömrünü tamamladığını belirten uzmanlardan dikkat çeken bir öneri geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışması yapılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 31 Temmuz’da yeniden hizmete girdi. Ancak köprünün bağlantı noktası, kar yağışının etkili olduğu geçen hafta üç defa açıldı. Bu sebeple köprü ekipler tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Problem giderildi, trafik kontrollü olarak verilmeye başladı.