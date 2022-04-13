Ünü dünyaya yayılmıştı: 'Horoz Bahtiyar'dan kötü haber
Denizli’de öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü dünyaya yayılan horoz ‘Bahtiyar’, yakalandığı solunum yolları hastalığına dayanamayarak öldü.
Denizli’ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etmesinin ardından o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaşmıştı.
Kısa sürede birçok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni alarak paylaşıldı.
İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yaptığı haberden sonra ünü dünyaya yayılan horoz ‘Bahtiyar’, kentin sembolü haline gelmişti.
Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD hastalığına yakalandı.
Tedaviye başlayan sahibi Gökbudak, horozu tedavilere yanıt vermemesinin ardından kaybetti.
Dünyaya ünü yayılan horozun öldüğünü duyan yurttaşlar ise üzüntü yaşadı.
“DENİZLİMİZİN DE SEMBOLÜNÜ BULAŞICI HASTALIKLA KAYBETTİK”
Hastalığın kolay tedavisi olmadığını belirten Gökbudak, şunları söyledi:
“- Horozun kümeste öterken bayıldığını gördüm. Yurtdışındaki izlenmelerin ardından Çinliler ve Japonlar horozu görmek için yanıma geldiler. Bahtiyar ismini verdiğim horozumu kaybettik. Bahtiyar bir kış günü CRD hastalığına yakalandı.
- Genel olarak bu hastalık kışın oluyor. Kışın hemen hemen birçok horozlarımda yaşanılabiliyor. Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz. Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş.
- Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Denizlimizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunlarla idare ediyoruz. Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık. Çünkü mahallemizde ve şehrimizde herkes Bahtiyar'ı biliyordu.”
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